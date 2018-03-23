Адвокат: суд отказался допросить Порошенко по делу о лишении гражданства Саакашвили

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Верховный суд Украины в пятницу отказался вызвать президента Петра Порошенко на допрос по делу о лишении украинского гражданства лидера партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил ТАСС адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Наши ходатайства о вызове свидетелей суд удовлетворил частично", - сказал Чернолуцкий.

По его словам, суд согласился вызвать трех рядовых сотрудников Государственной миграционной службы Украины, которые вели производство по лишению Саакашвили украинского гражданства. При этом суд отказал защите в вызове Порошенко и самого Саакашвили. Следующее заседание суда состоится 13 апреля.

16 марта кассационный административный суд Верховного суда также отказался удовлетворить просьбу защиты Саакашвили о личном участии Порошенко в процессе по делу о лишении оппозиционного политика украинского паспорта.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. 12 февраля экс- президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года.