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Адвокат: суд отказался допросить Порошенко по делу о лишении гражданства Саакашвили

Международная панорама
23 марта, 16:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, марта. /ТАСС

Ходатайства о вызове свидетелей суд удовлетворил частично

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КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Верховный суд Украины в пятницу отказался вызвать президента Петра Порошенко на допрос по делу о лишении украинского гражданства лидера партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил ТАСС адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

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"Наши ходатайства о вызове свидетелей суд удовлетворил частично", - сказал Чернолуцкий.

По его словам, суд согласился вызвать трех рядовых сотрудников Государственной миграционной службы Украины, которые вели производство по лишению Саакашвили украинского гражданства. При этом суд отказал защите в вызове Порошенко и самого Саакашвили. Следующее заседание суда состоится 13 апреля.

16 марта кассационный административный суд Верховного суда также отказался удовлетворить просьбу защиты Саакашвили о личном участии Порошенко в процессе по делу о лишении оппозиционного политика украинского паспорта.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. 12 февраля экс- президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

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Дело Саакашвили Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
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