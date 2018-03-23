Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД Франции подтвердило гибель двух человек в результате теракта в Требе

Международная панорама
23 марта, 16:36 UTC+3

При этом в ведомстве не подтвердили данные о том, что преступник потребовал освобождения из заключения террориста Салаха Абдеслама - участника терактов в ноябре 2015 года в Париже

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Официальный представитель министерства внутренних дел Франции Фредерик де Ланувель сообщил в прямом эфире телеканала BFM TV, что два человека погибли в пятницу в городе Треб в результате теракта.

"Подтверждаю, что погибли два человека", - сказал он. При этом он отказался подтверждать ранее распространенные СМИ данные о том, что преступник потребовал освобождения из заключения террориста Салаха Абдеслама - участника терактов в ноябре 2015 года в Париже.

Ранее BFM TV со ссылкой на собственные источники сообщил, что число погибших при захвате заложников во Франции возросло до трех.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Захват заложников на юге Франции
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
2
Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
5
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
6
Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
7
ЦИК утвердил итоги выборов президента России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама