МВД Франции подтвердило гибель двух человек в результате теракта в Требе

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Официальный представитель министерства внутренних дел Франции Фредерик де Ланувель сообщил в прямом эфире телеканала BFM TV, что два человека погибли в пятницу в городе Треб в результате теракта.

"Подтверждаю, что погибли два человека", - сказал он. При этом он отказался подтверждать ранее распространенные СМИ данные о том, что преступник потребовал освобождения из заключения террориста Салаха Абдеслама - участника терактов в ноябре 2015 года в Париже.

Ранее BFM TV со ссылкой на собственные источники сообщил, что число погибших при захвате заложников во Франции возросло до трех.