Глава МВД Франции подтвердил ликвидацию террориста в Требе

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Глава МВД Франции Жерар Колон подтвердил ликвидацию террориста, захватившего в пятницу утром заложников в городе Треб.

"Захвативший заложников застрелен", - написал Колон в своем Twitter. Колон также сообщил, что в ближайшее время сделает заявление по поводу этого инцидента.

Спецподразделения предприняли штурм здания супермаркета после того, как попытки провести переговоры не увенчались успехом.

Согласно последним данным, по меньшей мере три человека погибли в результате нападения неизвестного, захватившего заложников в супермаркете. Как сообщило агентство Франс Пресс, террористу 25 лет, он привлекался к уголовной ответственности за кражи и торговлю наркотиками. По данным телеканал Бэ-эф-эм, подозреваемый заявил, что присягнул на верность террористической организации ИГ (запрещена в РФ).

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что инцидент в Требе, судя по всему, является терактом.

Ранее о ликвидации захватившего заложников сообщил телеканал BFM TV.