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Лидеры ЕС выразили соболезнования в связи с терактом во Франции

Международная панорама
23 марта, 17:33 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 23, марта. /ТАСС

В результате теракта в Требе есть несколько погибших, данные об их числе разнятся

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БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Лидеры ЕС выразили соболезнования в связи с новым террористическими нападением во Франции. Об этом заявил в пятницу председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Мы чрезвычайно озабочены захватом заложников во Франции. Мы глубоко солидарны с Францией и ее народом", - сказал он.

Захват заложников произошел в пятницу во французском городе Треб. Судя по всему, он совершен гражданином Марокко, радикальным исламистом, ранее уже известным французским спецслужбам, сообщило AFP со ссылкой на данные, полученные из следственных кругов.

По информации агентства, террористу 25 лет, он привлекался к уголовной ответственности за кражи и торговлю наркотиками. По поступающим сообщениям, нападавший застрелен полицией.

Как сообщил телеканал BFM TV, этот человек после захвата заложников потребовал освободить главного подозреваемого по делу о терактах в Париже Салаха Абдеслама. Тот является единственным оставшимся в живых непосредственным участником серии терактов в Париже в ноябре 2015 года.

Он содержится в блоке усиленного надзора тюрьмы Флери-Мерожи, расположенной в окрестностях Парижа. Абдеслам категорически отказывается давать следствию какие-либо показания относительно подготовки теракта и своей роли в совершенном преступлении.

В результате теракта в Требе есть несколько погибших, данные об их числе разнятся.

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Захват заложников на юге Франции
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