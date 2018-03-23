ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Германия и Франция считают, что помимо отзыва для консультаций посла ЕС в РФ необходимы дополнительные меры в отношении России из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила в пятницу в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы, Германия и Франция, были едины во мнении, что необходима реакция дополнительно к отзыву посла", - сказала она. Меркель добавила, что в настоящее время страны содружества обсуждают, как могут выглядеть дальнейшие меры. "Мы сообщим о них, когда координация завершится", - заметил она.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что Берлин и Париж "будут очень внимательно следить" за следствием по делу Скрипаля со стороны экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Но мы считаем, что выводы уже сейчас очень убедительны", - сказала Меркель.

Кроме того, канцлер Германии назвала инцидент в Солсбери серьезным вызовом для европейской безопасности. "Мы ясно заявили, что это является серьезным вызовом для нашей общей безопасности", - сказала она, вновь отметив, что ЕС согласен с оценкой Лондона, согласно которой за нападением на Сергея Скрипаля, судя по всему, стоит Россия. "Германия и Франция вместе с другими странами ЕС обсудят дальнейшие меры и потом примут решение", - заявила Меркель.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту. В ответ Москва выслала из РФ такое же количество сотрудников британского посольства, предписала закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.