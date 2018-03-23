Мадуро поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации.

"Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии всего комплекса российско-венесуэльского партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля, распространенном в пятницу по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Путин пожелал успешного проведения запланированных на 20 мая досрочных выборов президента Венесуэлы.

В воскресенье в России состоялись выборы президента. Действующий глава российского государства, по данным ЦИК, получил 76,69% голосов избирателей.