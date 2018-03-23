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Мадуро поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Международная панорама
23 марта, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Российский лидер в ответ пожелал успешного проведения запланированных на 20 мая досрочных выборов президента Венесуэлы

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации.

"Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии всего комплекса российско-венесуэльского партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля, распространенном в пятницу по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Путин пожелал успешного проведения запланированных на 20 мая досрочных выборов президента Венесуэлы.

В воскресенье в России состоялись выборы президента. Действующий глава российского государства, по данным ЦИК, получил 76,69% голосов избирателей.

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