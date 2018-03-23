Евросоюз обсудит меры по делу Скрипаля в июне, когда будут результаты расследования

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. ЕС намерен вновь обсудить меры по инциденту в Солсбери в июне, когда будут получены результаты расследования. Об этом заявил в пятницу председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Лидеры ЕС вновь обсудят меры по инциденту в Солсбери в июне, когда будут получены результаты расследования. Пока это все, что я могу сказать", - сказал он. Туск также подчеркнул, что реакция ЕС на дело Скрипаля беспрецедентна, и что страны ЕС "смогли достичь лучшего из возможных решений".

"Реакция ЕС на дело Скрипаля беспрецедентна. Очень сложно подготовить адекватную реакцию на нападение с использованием нервно-паралитического газа. Поэтому вчера я был сосредоточен на достижении важнейшей политической цели - обеспечить, чтобы сообщество было как можно более едино перед лицом этого нападения, и нам это удалось. Политический ландшафт, а также отношение к России в странах ЕС отличается, но я высоко ценю политический инстинкт лидеров европейских стран", - заявил Туск, отвечая на вопросы европейских журналистов о том, почему ЕС не принял санкций против России, а ограничился отзывом посла для консультаций.

Глава Европейского совета также напомнил, что ряд стран ЕС могут принять дополнительные односторонние дипломатические меры на следующей неделе. Ранее на встрече в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера, отдельные страны сообщества также рассматривают возможность высылки дипломатов или отзыва послов. В итоговом заявлении саммита лидеры ЕС выразили поддержку Великобритании, разделили ее оценку, что ответственность за инцидент с высокой вероятностью несет Россия и пообещали помощь в расследовании. Заявление не содержится никаких упоминаний о санкционных мерах.

Солидарность с Лондоном

Страны ЕС продемонстрировали полную солидарность с Лондоном по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, несмотря на тяжелые переговоры по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), также заявил Дональд Туск.

"Я выражаю особое удовлетворение, что, несмотря на тяжелые переговоры по Brexit, страны ЕС выразили полную и безоговорочную солидарность с Великобританией", - сказал Туск. Он напомнил, что "уже сегодня посол ЕС будет отозван из Москвы для консультаций", и с понедельника ряд стран ЕС могут принять дополнительные дипломатические демарши.

Туск вновь повторил, что саммит ЕС осудил инцидент в Солсбери и согласился с обвинениями Лондона в адрес РФ. "Евросоюз согласился с оценкой Великобритании, что весьма вероятно, что ответственность несет Россия, и других правдоподобных объяснений нет", - сказал он.

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.