Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Евросоюз обсудит меры по делу Скрипаля в июне, когда будут результаты расследования

Международная панорама
23 марта, 17:51 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 23, марта. /ТАСС

По словам председателя Европейского совета, страны ЕС продемонстрировали полную солидарность с Лондоном по делу отравления экс-полковника ГРУ и его дочери, несмотря на тяжелые переговоры по Brexit

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. ЕС намерен вновь обсудить меры по инциденту в Солсбери в июне, когда будут получены результаты расследования. Об этом заявил в пятницу председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Смотрите также
Сергей Скрипаль

Что известно о Сергее Скрипале

"Лидеры ЕС вновь обсудят меры по инциденту в Солсбери в июне, когда будут получены результаты расследования. Пока это все, что я могу сказать", - сказал он. Туск также подчеркнул, что реакция ЕС на дело Скрипаля беспрецедентна, и что страны ЕС "смогли достичь лучшего из возможных решений".

"Реакция ЕС на дело Скрипаля беспрецедентна. Очень сложно подготовить адекватную реакцию на нападение с использованием нервно-паралитического газа. Поэтому вчера я был сосредоточен на достижении важнейшей политической цели - обеспечить, чтобы сообщество было как можно более едино перед лицом этого нападения, и нам это удалось. Политический ландшафт, а также отношение к России в странах ЕС отличается, но я высоко ценю политический инстинкт лидеров европейских стран", - заявил Туск, отвечая на вопросы европейских журналистов о том, почему ЕС не принял санкций против России, а ограничился отзывом посла для консультаций.

Глава Европейского совета также напомнил, что ряд стран ЕС могут принять дополнительные односторонние дипломатические меры на следующей неделе. Ранее на встрече в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера, отдельные страны сообщества также рассматривают возможность высылки дипломатов или отзыва послов. В итоговом заявлении саммита лидеры ЕС выразили поддержку Великобритании, разделили ее оценку, что ответственность за инцидент с высокой вероятностью несет Россия и пообещали помощь в расследовании. Заявление не содержится никаких упоминаний о санкционных мерах.

Солидарность с Лондоном

Страны ЕС продемонстрировали полную солидарность с Лондоном по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, несмотря на тяжелые переговоры по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), также заявил Дональд Туск.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и дипломатические последствия

"Я выражаю особое удовлетворение, что, несмотря на тяжелые переговоры по Brexit, страны ЕС выразили полную и безоговорочную солидарность с Великобританией", - сказал Туск. Он напомнил, что "уже сегодня посол ЕС будет отозван из Москвы для консультаций", и с понедельника ряд стран ЕС могут принять дополнительные дипломатические демарши.

Туск вновь повторил, что саммит ЕС осудил инцидент в Солсбери и согласился с обвинениями Лондона в адрес РФ. "Евросоюз согласился с оценкой Великобритании, что весьма вероятно, что ответственность несет Россия, и других правдоподобных объяснений нет", - сказал он.

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Туск, Дональд Эдерер, Маркус Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Brexit Дело Сергея Скрипаля Санкции в отношении России
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
4
Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
5
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
6
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама