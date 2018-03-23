МВД Франции: террорист в Требе был уже известен полиции

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Глава МВД Франции Жерар Колон в прямом эфире назвал имя убитого террориста-одиночки, в пятницу днем захватившего заложников в городе Треб. По его словам, тот был известен правоохранительным органам.

"Террориста звали Редуан Лакдим, ему было 26 лет", - сказал Колон. "Он был известен правоохранительным органам по мелким преступлениям. Он был не замечен в радикализации и пошел на преступление внезапно", - добавил министр. По словам Колона, он был жителем Каркасона, где совершил в пятницу первый теракт.

Министр выразил благодарность жандармам, которые "быстро вмешались в ситуацию". Подполковник жандармерии, который вызвался заменить собой заложников, совершил "героический поступок", подчеркнул Колон. По словам министра, офицер оставил телефон включенным, чтобы спецназ мог слышать происходящее. "Подполковник был ранен и находится в тяжелом состоянии", - сообщил Колон.

В результате действий преступника, совершившего в пятницу утром нападения в Каркасоне и Требе, по меньшей мере погибли трое. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что инцидент, судя по всему, является терактом.

Колон добавил, что террористическая угроза во Франции продолжает оставаться крайне высокой.

"Мы видим, что угроза может быть повсюду. Террористическая угроза остается крайне высокой", - сказал Колон.