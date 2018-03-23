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Источник: саммит ЕС не анализировал аргументы Лондона о роли РФ в деле Скрипаля

Международная панорама
23 марта, 17:48 UTC+3
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Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не анализировали суть аргументов Лондона о степени ответственности России за инцидент с отравлением Скрипаля. Об этом заявил ТАСС источник в миссии одной из стран ЕС в Брюсселе.

"Премьер [Великобритании Тереза] Мэй изложила британскую оценку нападения в Солсбери. Дискуссия шла об ответных мерах и формулировках итогового заявления, а также возможных политических последствиях", - сказал дипломат.

"Анализ представленных аргументов не проводился", - ответил он на уточняющий вопрос ТАСС.

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