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Страны ЕС выступили на саммите в Брюсселе за улучшение отношений с Россией

Международная панорама
23 марта, 17:56 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 23, марта. /ТАСС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что "Евросоюзу нужен открытый канал для диалога с Россией, чтобы обсуждать все актуальные вопросы"

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БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза на саммите в Брюсселе высказали мнение, что необходимо развивать и улучшать отношения с Россией. Об этом заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи лидеров стран сообщества.

"Каждый выразил свое мнение, осуждая инцидент в Солсбери. Но в то же время каждый выразил готовность развивать лучшие отношения с Россией", - сказал он. Юнкер также подчеркнул, что "Евросоюзу нужен открытый канал для диалога с Россией, чтобы обсуждать все актуальные вопросы".

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Россия была в центре внимания нынешнего саммита ЕС в Брюсселе в связи с обвинениями Лондона в адрес Москвы по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В результате продолжительных дискуссий лидеры страны сообщества приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Кроме того, как рассказал ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников. По словам собеседника агентства, "пока менее половины стран - членов ЕС готовы пойти на такие меры". В их числе Польша, Франция и три Прибалтийские республики, уточнил он.

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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