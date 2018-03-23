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Sky: 18-летний исполнитель теракта в лондонском метро осужден на пожизненное заключение

Международная панорама
23 марта, 18:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 23, марта. /ТАСС

Согласно приговору, минимальное пребывание Ахмеда Хасана под стражей составит 34 года, ранее этого срока он не может попасть под амнистию

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ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Центральный криминальный суд Великобритании - Олд-Бэйли - осудил в пятницу на пожизненное заключение выходца из Ирака Ахмеда Хасана, который был признан виновным в покушении на убийство при совершении теракта в поезде лондонского метро осенью прошлого года. Об этом сообщил в эфире телеканал Sky News.

Согласно приговору, минимальное пребывание Хасана под стражей составит 34 года, то есть ранее этого срока он не может попасть под амнистию.

15 сентября 2017 года в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green лондонского метрополитена в результате взрыва пострадал 51 человек. Взрывное устройство, запрятанное в ведре у дверей вагона, сработало не полностью. Самодельная бомба была начинена ножевыми лезвиями, шурупами и металлической шрапнелью.

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