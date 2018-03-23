СМИ: в результате трех атак террориста на юге Франции ранены пять человек

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Пять человек ранены в результате трех атак, совершенных террористом в пятницу на юге Франции. Такие уточненные данные приводит телеканал BFM TV.

Состояние троих из них, по информации телеканала, оценивается медиками как крайне тяжелое. Среди них - подполковник, который вызвался заменить собой заложников, находившихся в супермаркете в Требе. Офицер оставил телефон включенным, чтобы спецназ мог слышать происходящее. Глава МВД Франции Жерар Колон назвал действия подполковника "героическим поступком".

Ранее сообщалось о троих пострадавших и троих погибших в результате нападений в Каркасоне и Требе. Сам террорист был ликвидирован во время штурма здания, который был предпринят спецназом после того, как попытки провести переговоры с преступником не увенчались успехом.

Хронология событий

В пятницу утром в Каркасоне террорист напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. После на захваченной машине преступник направился в сторону Треба.

По дороге он увидел группу полицейских и открыл по ним огонь. Третью атаку террорист совершил в Требе: в местном супермаркете он захватил заложников. В результате этого нападения погибли еще двое.

По словам главы МВД Франции, террорист - 26-летний житель Каркасона Редуан Лакдим - действовал в одиночку. Мужчина был известен правоохранительным органам, в частности он занимался наркоторговлей, однако информации о том, что он состоял в кругах радикальных исламистов, у МВД не было.

Спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).