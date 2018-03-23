Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: отозванный посол ЕС в Москве уже неделю находится в отпуске за пределами России

Международная панорама
23 марта, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Ранее внешнеполитическая служба Евросоюза распространила заявление о том, что глава миссии ЕС в РФ, отозванный для консультаций, вернется в Брюссель в эти выходные

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Отозванный посол ЕС в Москве Маркус Эдерер уже неделю находится в отпуске за пределами России. Об этом сообщил ТАСС источник в европейских дипломатических кругах.

"Эдерер выехал за пределы России еще в конце прошлой недели, - сказал собеседник агентства. - Он в отпуске".

Смотрите также

Какие санкции грозят России по делу Скрипаля

Ранее внешнеполитическая служба ЕС распространила заявление о том, что глава миссии ЕС в России, отозванный для консультаций, вернется в Брюссель уже в эти выходные.

"Европейский совет (саммит) поручил верховному представителю ЕС [по иностранным делам и политике безопасности] Федерике Могерини отозвать главу дипломатической миссии Евросоюза в Российской Федерации для консультаций в Брюссель. Глава делегации [ЕС в РФ] был проинструктирован соответственно, его прибытие в Брюссель ожидается уже в эти выходные для консультаций с верховным представителем", - говорится в сообщении.

Лидеры государств и правительств Евросоюза на встрече в Брюсселе приняли решение отозвать из Москвы для консультаций Маркуса Эдерера после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в котором Лондон обвиняет Россию.

Как рассказал корреспонденту ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отзыва своих дипломатов из России или высылки российских дипломатических работников. По словам дипломата, "пока менее половины стран-членов ЕС готовы пойти на такие меры". В их числе Польша, Франция и три Прибалтийские республики, уточнил он.

Дело Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ такое же количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эдерер, Маркус Могерини, Федерика Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Польша Россия Франция Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд Киева постановил оставить Савченко под стражей до 20 мая
2
Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина
3
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
4
Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете
5
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
МХТ им. Чехова объявил экстренный сбор труппы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама