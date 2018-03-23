Источник: отозванный посол ЕС в Москве уже неделю находится в отпуске за пределами России

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Отозванный посол ЕС в Москве Маркус Эдерер уже неделю находится в отпуске за пределами России. Об этом сообщил ТАСС источник в европейских дипломатических кругах.

"Эдерер выехал за пределы России еще в конце прошлой недели, - сказал собеседник агентства. - Он в отпуске".

Ранее внешнеполитическая служба ЕС распространила заявление о том, что глава миссии ЕС в России, отозванный для консультаций, вернется в Брюссель уже в эти выходные.

"Европейский совет (саммит) поручил верховному представителю ЕС [по иностранным делам и политике безопасности] Федерике Могерини отозвать главу дипломатической миссии Евросоюза в Российской Федерации для консультаций в Брюссель. Глава делегации [ЕС в РФ] был проинструктирован соответственно, его прибытие в Брюссель ожидается уже в эти выходные для консультаций с верховным представителем", - говорится в сообщении.

Лидеры государств и правительств Евросоюза на встрече в Брюсселе приняли решение отозвать из Москвы для консультаций Маркуса Эдерера после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в котором Лондон обвиняет Россию.

Как рассказал корреспонденту ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отзыва своих дипломатов из России или высылки российских дипломатических работников. По словам дипломата, "пока менее половины стран-членов ЕС готовы пойти на такие меры". В их числе Польша, Франция и три Прибалтийские республики, уточнил он.

Дело Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ такое же количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.