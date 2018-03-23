СМИ: пригород Дамаска покинуло 1278 боевиков и членов их семей

ТАСС, 23 марта. Несколько групп боевиков и членов их семей общей численностью 1278 человек выехали в течение пятницы в провинцию Идлиб, находящуюся под контролем вооруженной оппозиции, в рамках второго этапа вывода из города Хараста под Дамаском членов вооруженной группировки "Ахрар аш-Шам", сообщил правительственный телеканал Syria. Всего, по условиям соглашения о капитуляции, на север Сирии должны переместиться 1,5 тыс. членов "Ахрар аш-Шам" и свыше 6 тыс. их родственников.

Ранее сообщалось, что в результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами "Ахрар аш-Шам" достигнута договоренность о выводе боевиков группировки из Харасты. В Минобороны РФ сообщили, что 22 марта по организованному гуманитарному коридору осуществлен выход 1895 боевиков и членов их семей для последующей перевозки в провинцию Идлиб.

Вывод боевиков позволит полностью освободить Харасту от бандформирований, что обезопасит сирийскую столицу и ее окраины от минометных обстрелов. По сведениям агентства Sana, командование сирийской армии потребовало от "ахраров" предоставить карту расположения их подземных туннелей и укрытий, чтобы ими не воспользовались террористы, которые еще остаются в Восточной Гуте.

Группировка "Ахрар аш-Шам", которая считается одной из крупнейших в лагере вооруженной оппозиции, базируется в основном в Идлибе и к северо-западу от Алеппо. В ее рядах насчитывается 16 тыс. боевиков-салафитов, приверженцев радикального ислама. "Ахрары" не участвовали в международных совещаниях, которые проводили в 2017 году в Астане гаранты перемирия в Сирии (Россия, Турция и Иран), однако они не препятствовали установлению зон деэскалации и придерживались режима прекращения огня.

О согласии вывести свои формирования заявили главари другой вооруженной группировки - бригады "Фейлак ар-Рахман", которая контролирует пригороды Эрбин, Айн-Терма, Хаззэ и Замалька в южной части Гуты, а также квартал Джобар на окраине Дамаска. В ночь с четверга на пятницу боевики из этой группировки прекратили военные действия против сирийской армии.