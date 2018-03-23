Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: пригород Дамаска покинуло 1278 боевиков и членов их семей

Международная панорама
23 марта, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Всего, по условиям соглашения о капитуляции, на север Сирии должны переместиться 1,5 тыс. членов "Ахрар аш-Шам" и свыше 6 тыс. их родственников

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 марта. Несколько групп боевиков и членов их семей общей численностью 1278 человек выехали в течение пятницы в провинцию Идлиб, находящуюся под контролем вооруженной оппозиции, в рамках второго этапа вывода из города Хараста под Дамаском членов вооруженной группировки "Ахрар аш-Шам", сообщил правительственный телеканал Syria. Всего, по условиям соглашения о капитуляции, на север Сирии должны переместиться 1,5 тыс. членов "Ахрар аш-Шам" и свыше 6 тыс. их родственников.

Ранее сообщалось, что в результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами "Ахрар аш-Шам" достигнута договоренность о выводе боевиков группировки из Харасты. В Минобороны РФ сообщили, что 22 марта по организованному гуманитарному коридору осуществлен выход 1895 боевиков и членов их семей для последующей перевозки в провинцию Идлиб.

Вывод боевиков позволит полностью освободить Харасту от бандформирований, что обезопасит сирийскую столицу и ее окраины от минометных обстрелов. По сведениям агентства Sana, командование сирийской армии потребовало от "ахраров" предоставить карту расположения их подземных туннелей и укрытий, чтобы ими не воспользовались террористы, которые еще остаются в Восточной Гуте.

Группировка "Ахрар аш-Шам", которая считается одной из крупнейших в лагере вооруженной оппозиции, базируется в основном в Идлибе и к северо-западу от Алеппо. В ее рядах насчитывается 16 тыс. боевиков-салафитов, приверженцев радикального ислама. "Ахрары" не участвовали в международных совещаниях, которые проводили в 2017 году в Астане гаранты перемирия в Сирии (Россия, Турция и Иран), однако они не препятствовали установлению зон деэскалации и придерживались режима прекращения огня.

О согласии вывести свои формирования заявили главари другой вооруженной группировки - бригады "Фейлак ар-Рахман", которая контролирует пригороды Эрбин, Айн-Терма, Хаззэ и Замалька в южной части Гуты, а также квартал Джобар на окраине Дамаска. В ночь с четверга на пятницу боевики из этой группировки прекратили военные действия против сирийской армии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
2
"Ворвалась как смерч": Алина Загитова на пороге исторического достижения
3
Суд Киева постановил оставить Савченко под стражей
4
Мединский предложил Машкову возглавить "Табакерку"
5
Сергея Женовача назначили худруком МХТ имени Чехова
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Пеле сказал: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама