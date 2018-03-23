Теракт на юге Франции: нападавший ликвидирован после освобождения заложников

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вооруженный террорист, захвативший заложников в супермаркете города Треб на юге Франции, был ликвидирован спецназом жандармерии и полиции после того, как попытки провести с ним переговоры не увенчались успехом. По официальным данным, жертвами нападения в Требе и соседнем Каркасоне, где злоумышленник угнал автомобиль и обстрелял полицейских, стали три человека. По информации телеканала BFM TV, еще пять человек получили ранения, состояние троих из них оценивается медиками как крайне тяжелое.

Нападения в Каркасоне и Требе

Террорист, по информации МВД, еще за час до захвата заложников в супермаркете Треба угнал автомобиль в городе Каркасон в том же департаменте Од. При этом он стрелял в водителя и пассажира, находившихся в машине. Первый из них был ранен, второй убит террористом.

Затем на угнанной машине нападавший направился в сторону города Треб. По дороге он увидел группу полицейских и открыл по ним огонь. Один сотрудник правоохранительных органов был ранен.

Третье нападение преступник совершил в Требе: в местном супермаркете он открыл стрельбу и захватил заложников. В результате этого нападения погибли еще двое. По информации местных СМИ, мужчина заявил, что присягнул на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также потребовал освобождения из заключения террориста Салаха Абдеслама - единственного оставшегося в живых непосредственного участника серии терактов в Париже в ноябре 2015 года, который содержится в блоке усиленного надзора тюрьмы Флери-Мерожи в окрестностях Парижа.

Вскоре, однако, работники магазина и посетители сумели покинуть помещение, и в супермаркете вместе с террористом остался только один человек - подполковник жандармерии. Позднее выяснилось, что он, как подчеркнул глава МВД Франции Жерар Колон, совершил "героический поступок": добровольно сдался нападавшему в обмен на освобождение остальных заложников. При этом полицейский оставил в зале включенный мобильный телефон, предварительно позвонив своим коллегам, которые благодаря этому могли все время слышать, что происходит внутри.

Сотрудники правоохранительных органов пытались вести с нападавшим переговоры, однако они не увенчались успехом. После того как они услышали в зале супермаркета выстрел (террорист ранил им взятого в заложники подполковника), спецназ приступил к штурму. Террорист был ликвидирован, а сотрудник жандармерии освобожден. Тем не менее, по информации МВД, подполковник в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

Личность террориста

Как сообщил глава МВД Франции, террориста звали Редуан Лагдим, ему было 26 лет. По словам министра, молодой житель Каркасона ранее фигурировал в полицейских сводках в связи с торговлей наркотиками, однако информации о том, что он состоял в кругах радикальных исламистов, у правоохранительных органов не было. По мнению следствия, преступник действовал в одиночку и пошел на преступление внезапно.

Ранее агентство France-Presse со ссылкой на данные, полученные из следственных кругов, сообщило, что нападавший был гражданином Марокко.

Погибшие и раненые

Глава МВД Франции Жерар Колон подтвердил информацию о трех погибших. Один человек - пассажир угнанного автомобиля - был застрелен в Каркасоне, а еще двое погибли при захвате заложников в супермаркете Треба.

Что касается общего количества пострадавших, то окончательных цифр пока нет. По информации телеканала BFM TV, пять человек получили ранения, состояние троих из них оценивается медиками как крайне тяжелое.

При этом полицейское подразделение профсоюза UNSA сообщило, что полицейский, которого террорист ранил в Каркасоне, находится в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает. "Состояние здоровья стабильное, совершенно никакой угрозы для жизни. Пробито легкое, пуля прошла в трех сантиметрах от сердца", - сообщил профсоюз UNSA.

Реакция властей и международного сообщества

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся на саммите ЕС в Брюсселе, во время инцидента постоянно получал информацию о ситуации в Требе.

"Все заставляет полагать, что происходящее в Требе является терактом", - заявил он после окончания штурма. Он уточнил также, что официальные сведения о событиях в Требе сообщит в ближайшее время прокурор Парижа Франсуа Моленс, выехавший на место инцидента.

Лидеры ЕС в свою очередь выразили соболезнования в связи с террористическим нападением во Франции. "Мы чрезвычайно озабочены захватом заложников во Франции. Мы глубоко солидарны с Францией и ее народом", - сказал председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс- конференции по итогам саммита ЕС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель при этом обещала оказать помощь Франции. "В том, что касается противодействия террористической угрозе, мы находимся на стороне Франции. Мы выражаем солидарность, поможем там, где это возможно", - сказала она.