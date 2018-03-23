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Источник: высланные из России британские дипломаты покинули Москву

Международная панорама
23 марта, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Сообщается, что они уже на подлете к Лондону

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Британские дипломаты, высланные из России, вылетели из Москвы в Лондон. Об этом сообщил ТАСС источник в британских дипломатических кругах.

"Британские дипломаты вылетели из Москвы, - сказал собеседник. - Они уже на подлете к Лондону".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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