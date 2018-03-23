Никки Хейли вновь пригрозила выходом США из Совета по правам человека ООН

ООН, 23 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают рассматривать возможность выхода из Совета по правам человека ООН (СПЧ). Об этом заявила в пятницу постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли, комментируя принятие СПЧ пяти резолюций, осуждающих действия Израиля.

"Соединенные Штаты продолжают оценивать свое членство в Совете по правам человека. Наше терпение не бесконечно. Сегодняшние действия ясно демонстрируют, что эта организация лишена авторитета, который необходим для того, чтобы быть настоящим поборником прав человека", - говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном постпредством США при ООН.

По информации дипмиссии Соединенных Штатов, СПЧ, расположенный в Женеве, принял в пятницу пять резолюций, осуждающих Израиль за оккупацию палестинских земель и другие противоправные действия. В то же время, отмечает американская сторона, Совет принял "только по одной резолюции" по ситуации в КНДР, Иране и Сирии.

"Когда Совет по правам человека относится к Израилю хуже, чем к Северной Корее, Ирану и Сирии, он демонстрирует, насколько он неразумен и недостоин своего названия. Настало время более благоразумным странам потребовать изменений. Многие страны соглашаются с тем, что повестка дня Совета полна предвзятости в отношении Израиля, но немногие готовы бороться с этим", - отметила Никки Хейли.

СПЧ был создан в 2006 году на замену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов ГА ООН путем прямого тайного голосования. В последний год Соединенные Штаты резко критикуют деятельность этого органа ООН за то, что он слишком сосредоточен на Израиле и его оккупационной деятельности в Палестине. В марте прошлого года журнал Foreign Policy сообщил, что США могут покинуть СПЧ, если его руководство не начнет реформу подотчетных структур.