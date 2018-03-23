Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Никки Хейли вновь пригрозила выходом США из Совета по правам человека ООН

Международная панорама
23 марта, 20:27 UTC+3 ООН 23, марта. /ТАСС

По словам постпреда США, эта организация "лишена авторитета, который необходим для того, чтобы быть настоящим поборником прав человека"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 23 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают рассматривать возможность выхода из Совета по правам человека ООН (СПЧ). Об этом заявила в пятницу постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли, комментируя принятие СПЧ пяти резолюций, осуждающих действия Израиля.

"Соединенные Штаты продолжают оценивать свое членство в Совете по правам человека. Наше терпение не бесконечно. Сегодняшние действия ясно демонстрируют, что эта организация лишена авторитета, который необходим для того, чтобы быть настоящим поборником прав человека", - говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном постпредством США при ООН.

Смотрите также

Никки Хейли возмутило участие иранского министра в сессии Совета по правам человека ООН

СПЧ ООН принял предложенную Россией резолюцию с осуждением секретных тюрем

Россия призвала СПЧ ООН уделять больше внимания правам человека в ЕС, США и на Украине

По информации дипмиссии Соединенных Штатов, СПЧ, расположенный в Женеве, принял в пятницу пять резолюций, осуждающих Израиль за оккупацию палестинских земель и другие противоправные действия. В то же время, отмечает американская сторона, Совет принял "только по одной резолюции" по ситуации в КНДР, Иране и Сирии.

"Когда Совет по правам человека относится к Израилю хуже, чем к Северной Корее, Ирану и Сирии, он демонстрирует, насколько он неразумен и недостоин своего названия. Настало время более благоразумным странам потребовать изменений. Многие страны соглашаются с тем, что повестка дня Совета полна предвзятости в отношении Израиля, но немногие готовы бороться с этим", - отметила Никки Хейли.

СПЧ был создан в 2006 году на замену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов ГА ООН путем прямого тайного голосования. В последний год Соединенные Штаты резко критикуют деятельность этого органа ООН за то, что он слишком сосредоточен на Израиле и его оккупационной деятельности в Палестине. В марте прошлого года журнал Foreign Policy сообщил, что США могут покинуть СПЧ, если его руководство не начнет реформу подотчетных структур.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хейли, Никки
Страны
США Иран КНДР Сирия Израиль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
2
"Ворвалась как смерч": Алина Загитова на пороге исторического достижения
3
Суд Киева постановил оставить Савченко под стражей
4
Мединский предложил Машкову возглавить "Табакерку"
5
Сергея Женовача назначили худруком МХТ имени Чехова
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Пеле сказал: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама