Макрон сообщил о 3 погибших и 16 раненых в результате атак на юге Франции

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о трех погибших и 16 раненых в результате серии атак на юге страны. Он выступил с сообщением для прессы по итогам заседания кризисного центра в МВД.

"Нападавший убил троих и ранил еще шестнадцать человек", - сказал Макрон. Двое из них, как сообщил президент, "находятся в тяжелом состоянии".

Глава государства заявил, что расценивает произошедшее как "исламистскую террористическую атаку". "Наша страна подверглась сегодня исламистской террористической атаке в Каркасоне и Требе", - сказал президент.

Он подтвердил, что нападавший был ликвидирован во время штурма супермаркета, посетителей которого он взял в заложники. "Ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)", - отметил Макрон. Президент подчеркнул, что расследование должно дать ответы на вопросы о том, когда и при каких обстоятельствах нападавший стал экстремистом, и где он приобрел оружие.

Президент с похвалой отозвался о действиях участников контртеррористической операции, которая была проведена для освобождения заложников в супермаркете города Треб. "Я отдаю должное профессионализму и отваге сил правопорядка", - сказал глава государства. Он особо отметил героическое поведение старшего офицера спецназа, согласившегося стать заложником в обмен на освобождение посетителей супермаркета. "Он спас жизни", - сказалподчеркнул Макрон.

Макрон прибыл в кризисный центр МВД для обсуждения ситуации с нападениями, совершенными террористом в пятницу в департаменте Од на юге страны. Соответствующая видеозапись опубликована в Twitter главы республики.

Ранее Макрон, находившийся в Брюсселе для участия в саммите стран ЕС, в срочном порядке выехал в Париж. Вместе с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом и представителями правоохранительных органов он участвует в специальном заседании, созванном в связи с атаками в городах Каркасон и Треб. Ожидается, что министр внутренних дел Франции Жерар Колон, находящийся на месте происшествия, по видеосвязи доложит президенту о текущей ситуации и представит хронологию событий.

23 мата в Каркасоне и Требе 26-летний житель Каркасона Редуан Лакдим совершил серию нападений. В результате атак трое человек погибли. Террорист был ликвидирован. По словам главы МВД Франции, преступник действовал в одиночку. Мужчина был известен правоохранительным органам, в частности он занимался наркоторговлей, однако информации о том, что он состоял в кругах радикальных исламистов, у МВД не было. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя группировка ИГ.