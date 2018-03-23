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Премьер Греции подтвердил намерение посетить Россию

Международная панорама
23 марта, 21:24 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 23, марта. /ТАСС

Приглашение посетить Москву Алексис Ципрас получил во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным

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АФИНЫ, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас подтвердил свое намерение посетить с визитом Россию. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, которая транслировалась в эфире греческого государственного канала ERT.

"Греция за три последних года восстановила свою геополитическую роль, играет важную роль в регионе, - отметил Ципрас. - Греция - это страна с которой считаются большие лидеры, я общался с предыдущим и нынешним президентом США, президент Путин приезжал в нашу страну, я во второй раз поеду в Москву".

Приглашение посетить Москву Ципрас получил в ходе своего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Ципрас, Алексис Путин, Владимир Владимирович
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