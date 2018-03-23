Верховный суд решил заключить под стражу претендента на пост главы Каталонии Туруля

МАДРИД, 23 марта. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании принял в пятницу решение заключить под стражу на время разбирательств кандидата на пост главы правительства Каталонии, депутата Жорди Туруля. Об этом говорится в распространенном через сообщении судебных властей королевства.

Суд озвучил обвинительные заключения ряду подозреваемых в причастности к "сепаратистскому процессу". Турулю и еще 12 политикам предъявлены обвинения в подстрекательстве к бунту, что карается наказанием в виде 30 лет лишения свободы. До этого депутат находился на свободе под залог.

ВС принял решение о заключении под стражу еще четверых проходящих по делу каталонских политиков, в том числе бывшего спикера регионального парламента Карме Форкадель. Решение суда обусловлено риском бегства и преступного рецидива. В частности, как стало известно ранее, генеральный секретарь партии "Левые республиканцы Каталонии" Марта Ровира, которая также должна была явиться в пятницу в суд, бежала в Швейцарию.

В четверг в парламенте Каталонии прошло голосование по кандидатуре Туруля на пост главы правительства региона. Из-за разногласий в рядах сторонников независимости региона Туруль не получил поддержки абсолютного большинства и не был избран на данную должность.

На субботу на 11:30 по местному времени (13:30 мск) намечено второе заседание. Теперь не совсем понятно, состоятся ли дебаты, учитывая, что претендент на пост каталонского лидера не сможет лично их посетить.