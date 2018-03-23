Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Верховный суд решил заключить под стражу претендента на пост главы Каталонии Туруля

Международная панорама
23 марта, 21:07 UTC+3 МАДРИД 23, марта. /ТАСС

Жорди Турулю и еще 12 политикам предъявлены обвинения в подстрекательстве к бунту, им грозит 30 лет лишения свободы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Жорди Туруль

Жорди Туруль

© EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

МАДРИД, 23 марта. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании принял в пятницу решение заключить под стражу на время разбирательств кандидата на пост главы правительства Каталонии, депутата Жорди Туруля. Об этом говорится в распространенном через  сообщении судебных властей королевства.

Суд озвучил обвинительные заключения ряду подозреваемых в причастности к "сепаратистскому процессу". Турулю и еще 12 политикам предъявлены обвинения в подстрекательстве к бунту, что карается наказанием в виде 30 лет лишения свободы. До этого депутат находился на свободе под залог.

ВС принял решение о заключении под стражу еще четверых проходящих по делу каталонских политиков, в том числе бывшего спикера регионального парламента Карме Форкадель. Решение суда обусловлено риском бегства и преступного рецидива. В частности, как стало известно ранее, генеральный секретарь партии "Левые республиканцы Каталонии" Марта Ровира, которая также должна была явиться в пятницу в суд, бежала в Швейцарию.

В четверг в парламенте Каталонии прошло голосование по кандидатуре Туруля на пост главы правительства региона. Из-за разногласий в рядах сторонников независимости региона Туруль не получил поддержки абсолютного большинства и не был избран на данную должность.

На субботу на 11:30 по местному времени (13:30 мск) намечено второе заседание. Теперь не совсем понятно, состоятся ли дебаты, учитывая, что претендент на пост каталонского лидера не сможет лично их посетить.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Провозглашение независимости Каталонии
Страны
Испания Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
2
"Ворвалась как смерч": Алина Загитова на пороге исторического достижения
3
Суд Киева постановил оставить Савченко под стражей
4
Мединский предложил Машкову возглавить "Табакерку"
5
Сергея Женовача назначили худруком МХТ имени Чехова
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Пеле сказал: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама