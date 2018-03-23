Новый президент Перу назвал борьбу с коррупцией главным приоритетом своего правительства

ТАСС, 23 марта. Борьба с коррупцией станет главным приоритетом нового правительства Перу. Об этом заявил в пятницу президент этой южноамериканской страны Мартин Вискарра после своего вступления в должность.

"Мы направим наши основные усилия на борьбу с коррупцией. Мы будем очень твердо противостоять незаконным действиям, кто бы их ни совершал и чего бы это нам ни стоило", - сказал новый глава государства в обращении к парламенту. Его речь транслировал в прямом эфире местный телеканал TV Peru.

Другой задачей Вискарра назвал экономическое развитие республики. "Мы знаем, что для роста нашей стране необходимо быть конкурентоспособной и создавать рабочие места для всех перуанцев, поэтому мы будем стимулировать частную инициативу и поддерживать малый и средний бизнес", - сказал политик. Он пообещал в ближайшие дни сформировать "совершенное новое" правительство. Эти слова Вискарры в парламенте встретили бурными аплодисментами.

"Я обещаю служить народу Перу, отстаивать его интересы. Перу прежде всего!", - сказал глава государства.

Вискарра также призвал покончить с "политикой, направленной на конфронтацию и разжигание ненависти". "Политический класс и особенно мы, занимающие государственные должности, не должны погрязнуть в ожесточенной борьбе друг с другом, так как это наносит огромный вред Перу", - сказал президент.

Политический путь нового президента

Инженер по образованию, Вискарра пришел в политику только в 2010 году после участия в протестах против неравноценного финансирования регионов и их налогообложения. Во время этих манифестаций он продемонстрировал свое умение договариваться и примирять враждующие стороны. Вскоре Вискарра был избран губернатором региона Мокегуа. В 2016 году Педро Пабло Кучински, который был тогда кандидатом на пост президента, позвал его в свою команду.

В пятницу Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял отставку теперь уже бывшего президента Кучински, который два дня назад объявил о своем решении покинуть пост. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте главы государства в связи с резонансным делом о коррупционных схемах, которые применялись бразильской строительной корпорацией Odebrecht.

После этого Вискарра, который в администрации Кучински занимал должность первого вице-президента, вступил в должность главы государства.

Кризис в преддверии саммита

Смена власти в Перу произошла на фоне подготовки этой страны к приему одного из важнейших региональных форумов. 13-14 апреля в Лиме состоится Саммит Америк - встреча глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран. Как ранее сообщили в Белом доме, в этом форуме намерен принять участие президент США Дональд Трамп. Причем визит американского лидера в Перу должен стать его первой поездкой в регион в этом статусе.

Организаторы Саммита Америк в Перу выбрали в качестве основой для этого форума тему "Демократическая власть в ее противостоянии с коррупцией". К настоящему моменту никто из лидеров стран региона не отказался от участия во встрече из-за кризиса, который переживает страна-хозяйка.