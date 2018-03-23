El Pais: суд Испании решил выдать международный ордер на арест Пучдемона

МАДРИД, 23 марта. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего в Бельгию бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона и ряда его соратников, которые также скрываются от правосудия. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais со ссылкой на источники в суде.

Ранее ВС озвучил обвинительные заключения подозреваемым в причастности к "сепаратистскому процессу". Пучдемону и другим региональным политикам предъявлены обвинения в подстрекательстве к бунту. Всего суд выдал шесть ордеров. Бежавшие сторонники независимости Каталонии обосновались, помимо Бельгии, в Шотландии и Швейцарии.

Также в пятницу суд постановил заключить под стражу пять региональных политиков, в том числе кандидата на пост главы правительства автономии Жорди Туруля. Еще четверо проходящих по делу, связанному с попытками добиться выхода из состава Испании, уже находились в заключении.

Пучдемон бежал в Бельгию в конце октября прошлого года. На территории Испании действует ордер на арест политика. Ранее ВС уже выдавал международный ордер на арест экс-главы правительства автономии, однако затем отозвал его, поскольку хотел дождаться обвинительного заключения. Предполагается, что до 24 марта Пучдемон будет находиться в Финляндии, куда он прибыл в четверг.