Задержана возможная сообщница террориста, совершившего атаки на юге Франции

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Возможная сообщница террориста, совершившего в пятницу атаки на юге Франции, задержана. Об этом сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

"Она сейчас под арестом", - сказал он, отказавшись назвать имя и подробности задержания. По словам прокурора, она была задержана более часа назад. "Она взята под стражу за преступный сговор в связи с террористической акцией", - добавил Моленс.

Подробности произошедшего

Моленс подтвердил, что серию атак на юге Франции совершил 26-летний житель Каркасона марокканского происхождения. "В 10:30 утра [12:30 мск] он совершил захват автомашины в Каркасоне, ранив ее водителя и убив пассажира. Затем он появился в расположении казармы спецназа, где поджидал солдат, по которым затем открыл огонь", - сообщил Моленс. По его словам, один из спецназовцев был ранен.

После этого, продолжил прокурор, "злоумышленник ворвался в супермаркет в Требе с криками "Аллах Акбар". Он также назвал себя "солдатом" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По словам прокурора, "зайдя в супермаркет, он сразу застрелил продавца и покупателя, других взял в заложники".

Прокурор напомнил, что спустя некоторые время заложники были выпущены на свободу в обмен на подполковника, согласившегося стать заложником. "Он требовал от него магазин с патронами и говорил о том, что взорвет здание, если спецназ вмешается", - сказал Моленс. В результате штурма, напомнил прокурор, террорист был ликвидирован.

Дважды судим

По словам Моленса, преступник состоял на учете полиции за совершенные в прошлом мелкие правонарушения. Прокурор отметил, что "он был осужден в 2011 и 2015 годах за незаконное ношение оружия и использование наркотических средств". Вместе с тем, по словам юриста, "ничто в его поведении в 2016-2017 годах не позволяло предположить, что он готовится совершить теракт".

По данным, озвученным президентом Франции Эманнюэлем Макроном, в результате серии нападений, совершенных на юге Франции, погибли три человека, еще 16 получили ранения. Двое из них находятся в критическом состоянии.