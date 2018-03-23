Sky: суд удовлетворил заявку на проведение обыска в лондонском офисе Cambridge Analytica

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Высокий суд Лондона удовлетворил в пятницу ходатайство канцелярии британского Уполномоченного по вопросам информации Элизабет Денам на проведение обыска в лондонской штаб-квартире компании Cambridge Analytica. Об этом информировал телеканал Sky News.

Днем ранее данный суд решил перенести рассмотрение вопроса об обыске на одни сутки. Еще три дня назад возглавляемая Денам регулирующая инстанция в области информационной политики дала понять, что проверяет сведения о том, что Cambridge Analytica без разрешения собрала личные данные более чем 50 млн пользователей социальной сети Facebook для того, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Изначальную информацию об этом распространила газета The New York Times. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.

20 марта правление Cambridge Analytica объявило о приостановке полномочий исполнительного главы компании Александра Никса с немедленным вступлением этого решения в силу.