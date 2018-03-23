Омбудсмен Украины пообещала взять дело Савченко под личный контроль

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова пообещала лично проконтролировать соблюдение прав Надежды Савченко, арестованной на два месяца по обвинению в подготовке государственного переворота. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба украинского омбудсмена.

"Учитывая ситуацию, я лично как уполномоченный по правам человека в дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко", - говорится в заявлении.

Денисова добавила, что в четверг задержание Савченко произошло с нарушением требований действующего законодательства.

Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание. Сразу после этого ее доставили в следственный изолятор. В пятницу суд в Киеве рассмотрел ее дело и постановил арестовать Савченко до 20 мая без права освобождения под залог.