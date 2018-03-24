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Ассамблея Межпарламентского союза обсудит в Женеве, как лучше защитить беженцев

Международная панорама
24 марта, 0:11 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 24, марта. /ТАСС

За пределами родных стран сейчас живут почти 260 млн человек

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ЖЕНЕВА, 24 марта. /ТАСС/. Более 740 парламентариев представляющие 137 стран, примут участие в открывающейся в субботу в Женеве 138-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС). Ключевым вопросом пятидневного форума станет защита прав беженцев и мигрантов.

Среди участников сессии - депутаты обеих палат российского парламента. Как стало известно ТАСС, в субботу в Женеву прибудут первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

В опубликованном в пятницу пресс-релизе МПС особенно большое внимание уделяет предстоящей дискуссии на тему о правах мигрантов и беженцев. Подчеркивается, что за пределами своих родных стран сейчас живет около 258 млн человек - почти 3,4% населения планеты. Страны-члены ООН в 2016 году констатировали, что социально-экономические права этих людей обеспечены недостаточно. Парламентарии намерены всесторонне рассмотреть эту проблему - с этой целью будет проведен интерактивный диалог с участием генерального директора Международной организации по миграции и верховных комиссаров ООН - по делам беженцев и по правам человека.

На заседании, посвященном выполнению Целей устойчивого развития, выступит генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Состоится также дискуссия с участием генерального директора Организации по запрещению химического оружия Ахмета Узюмджю.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются парламенты 178 стран.

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