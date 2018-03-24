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В ООН сдержанно отнеслись к назначению нового помощника Трампа по нацбезопасности

Международная панорама
24 марта, 0:30 UTC+3 ООН ООН 24, марта. /ТАСС

У генсека организации Антониу Гутерриша сложились положительные отношения с предыдущим помощником главы Белого дома Гербертом Макмастером, отметил представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик

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ООН, 24 марта. /ТАСС/. Секретариат ООН и дипломаты стран - членов Совета Безопасности ООН в пятницу сдержанно отреагировали на назначение Джона Болтона советником президента США по вопросам национальной безопасности взамен Герберта Макмастера, проработавшего на этом посту 13 месяцев. Болтон известен как приверженец жесткой линии в американской внешней политике, а также противник многостороннего подхода в международных отношениях.

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Высказывания Джона Болтона

"У генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша] сложились очень конструктивные и положительные отношения с генералом Макмастером, пока тот занимал пост советника по национальной безопасности, и он ожидает продолжения этих отношений с Болтоном", - сказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Он призвал не придавать значения воинственным заявлениям Болтона, который некоторое время назад высказывался за нанесение предупредительного удара по КНДР. "Давайте оставим анализ сделанных в прошлом заявлений для журналистов и историков. Мы не собираемся спекулировать относительно будущего, мы имеем дело с настоящим. Как я уже сказал, генеральный секретарь рассчитывает на продолжение отношений, которые у него сложились с прошлым советником", - отметил Дюжаррик.

Выбор американского правительства

Без эмоций отреагировала на выбор Трампа министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Сигрид Каг. Ее страна является председателем Совета Безопасности ООН в марте.

"Это выбор американского правительства, президента Трампа. Нидерланды привержены многостороннему подходу как в торговле, так и в вопросах мира и безопасности, а также развития и гуманитарной тематики. Мы опираемся на многосторонний подход, видя в нем путь к решению большинства наиболее острых вопросов современности и грядущих вызовов", - сказала Каг журналистам в Нью-Йорке.

По ее словам, голландская сторона считает США "давним и надежным союзником", а также настроена на урегулирование любых разногласий через диалог, в том числе в торговой сфере. Это касается и недавних протекционистских решений американской администрации, подчеркнула министр.

Исполняющий обязанности постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен не увидел в перестановках в Белом доме тревожных сигналов для отношений между двумя странами. "США и Соединенное Королевство - давние союзники и друзья. Это будет продолжаться и крепнуть, и мы будет работать вместе с Соединенными Штатами на площадке ООН, что мы и делаем сейчас, чтобы построить лучший мир, реагировать на конфликты и делать многие другие вещи в ООН вместе", - заявил дипломат.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил об отставке помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и о назначении на этот пост бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона. Глава Белого дома сообщил, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля. Обозреватели полагают, что отставка одного из ключевых помощников президента станет лишь частью грядущих кадровых перестановок в администрации США, которые затронут и других должностных лиц высокого ранга.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в пятницу в беседе с ТАСС высказал мнение, что Болтон "всегда имел репутацию ястреба, в первую очередь по отношению к России". По его словам, "всегда, когда речь заходила о нем, считалось, что это наименее удачный вариант с точки зрения российских интересов".

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Ситуация на Корейском полуострове Кадровые перестановки в кабинете Трампа
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