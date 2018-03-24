Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 20 человек получили травмы в ходе акций протеста в Барселоне

Международная панорама
24 марта, 1:15 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 24, марта. /ТАСС

Демонстрация началась после решений Верховного суда Испании в отношении региональных политиков, причастных к "сепаратистскому процессу"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 24 марта. /ТАСС/. Более 20 человек получили различные травмы в пятницу вечером в ходе акции протеста в Барселоне против решений испанского суда. Об этом сообщила в Twitter каталонская служба медицинской помощи.

По ее информации, с 20:00 до 22:00 по местному времени (22:00-00:00 мск) помощь была оказана 24 участникам демонстрации. В большинстве случаев речь идет "об ушибах в ходе манифестации".

Как ранее сообщала газета El Mundo, в ходе протеста произошли стычки между каталонской полицией и участниками акции. Демонстрация началась в пятницу примерно в 19:00 по местному времени (21:00 мск) после вынесенных в течение дня решений Верховного суда (ВС) Испании в отношении региональных политиков, причастных к "сепаратистскому процессу". По оценкам городской полиции, в демонстрации в Барселоне участвуют порядка 10 тыс. человек, которые требуют освобождения заключенных под стражу политиков автономии.

Ряд демонстрантов попытались прорвать полицейское оцепление недалеко от представительства правительства страны в Каталонии. Это привело к стычкам протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Некоторые собравшиеся в знак протеста сжигали фотографии короля Испании. Демонстрации проходят и в других городах автономного сообщества.

Ранее местные СМИ сообщили, что ВС Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего в Бельгию бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона и ряда его соратников, которые также скрываются от правосудия. Кроме того, суд постановил заключить под стражу пять региональных политиков, в том числе кандидата на пост главы правительства автономии Жорди Туруля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Провозглашение независимости Каталонии
Персоны
Пучдемон, Карлес
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ворвалась как смерч": Алина Загитова на пороге исторического достижения
2
Сборная России сохранила максимальную квоту в женском одиночном катании на ЧМ
3
Матч Россия - Бразилия разочаровал игрой команды Черчесова, но порадовал организацией
4
В Нидерландах вышла газета, рассказывающая о реальном положении дел в России
5
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Пеле сказал: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама