Более 20 человек получили травмы в ходе акций протеста в Барселоне

МАДРИД, 24 марта. /ТАСС/. Более 20 человек получили различные травмы в пятницу вечером в ходе акции протеста в Барселоне против решений испанского суда. Об этом сообщила в Twitter каталонская служба медицинской помощи.

По ее информации, с 20:00 до 22:00 по местному времени (22:00-00:00 мск) помощь была оказана 24 участникам демонстрации. В большинстве случаев речь идет "об ушибах в ходе манифестации".

El #SEM, de les 20h a les 22h d’avui, ha realitzat a la zona de Pau Clarís-Llúria, 22 atencions de caràcter lleu i 2 de caràcter menys greu, principalment per contusions. — SEM. Generalitat (@semgencat) 23 March 2018

Как ранее сообщала газета El Mundo, в ходе протеста произошли стычки между каталонской полицией и участниками акции. Демонстрация началась в пятницу примерно в 19:00 по местному времени (21:00 мск) после вынесенных в течение дня решений Верховного суда (ВС) Испании в отношении региональных политиков, причастных к "сепаратистскому процессу". По оценкам городской полиции, в демонстрации в Барселоне участвуют порядка 10 тыс. человек, которые требуют освобождения заключенных под стражу политиков автономии.

Ряд демонстрантов попытались прорвать полицейское оцепление недалеко от представительства правительства страны в Каталонии. Это привело к стычкам протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Некоторые собравшиеся в знак протеста сжигали фотографии короля Испании. Демонстрации проходят и в других городах автономного сообщества.

Ранее местные СМИ сообщили, что ВС Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего в Бельгию бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона и ряда его соратников, которые также скрываются от правосудия. Кроме того, суд постановил заключить под стражу пять региональных политиков, в том числе кандидата на пост главы правительства автономии Жорди Туруля.