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СМИ: сирийская армия вошла в пригород Хараста в Восточной Гуте

Международная панорама
24 марта, 1:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

По информации канала Syria, саперы начали операцию по разминированию улиц и домов населенного пункта

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ТАСС, 24 марта. Бойцы сирийской армии вошли в субботу в пригород сирийской столицы Хараста после того, как его покинули последние формирования вооруженной группировки "Ахрар аш-Шам". Об этом сообщил правительственный телеканал Syria. По его информации, саперы приступили к операции по разминированию улиц и домов.

Офицер, командующий войсками в этом районе, заявил телеканалу, что "Хараста полностью очищена от террористов". По его словам, "это большой успех для всех сирийцев".

В пятницу завершился второй этап вывода боевиков из этого пригорода, расположенного в Восточной Гуте. По сведениям телеканала, за два дня его покинули 4614 человек, включая 1485 боевиков. Все они отбыли на автобусах в провинцию Идлиб, которая находится под контролем вооруженной оппозиции.

Договоренность о выводе боевиков из Харасты была достигнута в результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами "Ахрар аш-Шам".

О согласии вывести свои формирования из Восточной Гуты заявили главари другой вооруженной группировки - бригады "Фейлак ар-Рахман", которая контролирует пригороды Эрбин и Замалька, а также квартал Джобар на окраине Дамаска. По информации телеканала Syria, всего 7 тыс. человек, включая боевиков и членов их семей, покинут эти районы в ближайшие часы. По условиям капитуляции, вместе с ними в Идлиб направятся террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), которые сражались на стороне "Фейлак ар-Рахман".

Крупнейшим форпостом вооруженной оппозиции в Восточной Гуте остается город-спутник Дума (12 км от Дамаска), который находится в руках боевиков "Джейш аль-Ислам".

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