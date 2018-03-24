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CNN утверждает, что Трампу рекомендовали выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипаля

Международная панорама
24 марта, 1:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, марта. /ТАСС

По информации телеканала, глава Белого дома может в ближайшее время принять решение по поводу мер против России

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома рекомендовал президенту Дональду Трампу выдворить российских дипломатов из США в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта рекомендация направлена на рассмотрение Трампу в пятницу, утверждает телекомпания CNN.

По ее сведениям, СНБ провел заседание, проработав варианты действий на случай, если президент США решит предпринять шаги против России в связи с делом Скрипаля, в минувшую среду. Решение Трампа может последовать уже в пятницу, отмечает телекомпания. Иных подробностей она не приводит.

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Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

В среду в СНБ подтвердили корреспонденту ТАСС в Вашингтоне, что правительство США рассматривает возможность применения нескольких вариантов дополнительных санкций в отношении Москвы в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. "Мы рассматриваем спектр вариантов действий, чтобы привлечь Россию к ответственности", - заявил официальный представитель СНБ. Он отказался отвечать на дополнительные вопросы, а также на просьбу уточнить, соответствуют ли действительности данные CNN о том, что изучается возможность выдворения из США российских дипломатов.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. Москва предприняла ответные шаги: выслала из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписала закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Трамп, Дональд Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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