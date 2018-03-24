Экс-президент США Картер предложил Трампу помощь в переговорах с КНДР

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Джимми Картер (1977-1981) предложил нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу помощь в проведении переговоров с властями КНДР. Об этом экс-глава государства заявил в интервью телеканалу CBS, отрывок из которого транслировался в пятницу.

"Я готов помочь Трампу по Северной Корее", - приводит телеканал его слова. 39-й президент США подчеркнул, что за все время работы на этом посту он провел "приблизительно 20 часов переговоров с высшим руководством Северной Кореи".

"И я понимаю то, чего они хотят и что им нужно, - подчеркнул 93-летний Картер, выразив готовность при необходимости отправиться в КНДР. - И только на этой неделе ко мне приезжал представитель Белого дома, который предоставил мне последнюю информацию по Северной Корее".

Политик подверг критике Трампа, который ранее не стеснялся в использовании нелестных выражений в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына, в частности упорно называл его "маленьким человеком-ракетой" и грозил обрушить на КНДР "огонь и ярость", если Пхеньян попытается нанести ракетный или другой удар по США или их союзникам. Тем не менее экс-президент отметил, что нынешний глава государства "отреагировал достаточно хорошо" на предложение Пхеньяна провести встречу. Картер стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2002 году за "неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение вперед демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития".

5-6 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун посетили Пхеньян, где провели четырехчасовую встречу с Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обещала заморозить на период диалога ракетные и ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

8 марта Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 9 марта заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.