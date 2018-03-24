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Вучич считает, что ЕС виновен в невыполнении брюссельских соглашений наравне с албанцами

Международная панорама
24 марта, 3:17 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 24, марта. /ТАСС

Сербский лидер также назвал заявления премьера Косова Рамуша Харадиная "оскорблением здравого смысла".

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БЕЛГРАД, 24 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает, что на Евросоюзе также лежит вина за невыполнение брюссельских соглашений, в частности, в вопросе формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ). Об этом сербский лидер заявил в Брюсселе сербскому каналу Pink TV после трехсторонней встречи с главой европейской демократии Федерикой Могерини и лидером непризнанного Косова Хашимом Тачи.

"Почти 1 тыс. 800 дней шесть главных пунктов брюссельского соглашения не были затронуты, это не может быть виной одних только албанцев, документ также подписал Европейский союз", - заявил Вучич. В то же время он подчеркнул, что в ходе сегодняшней беседы представители ЕС "ясно сказали Приштине, что она должна выполнить соглашение о ССМ".

Комментируя издевательские заявления премьера Косова Рамуша Харадиная, сказавшего, что он "не успел прочитать" брюссельское соглашение, Вучич назвал это "оскорблением здравого смысла".

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитии связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения в Брюсселе. В частности, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий: признания независимости Косова и прекращения дружеских отношений с РФ, в том числе закрытия Российско-сербского гуманитарного центра в Нише.

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