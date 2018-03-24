Генсек ООН осудил теракт на юге Франции и отметил действия силовиков

ООН, 24 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу осудил террористическую атаку на юге Франции, в результате которой погибли три человека. Как заявили в канцелярии административного главы всемирной организации, он отметил действия сил безопасности страны, благодаря оперативным действиям которых удалось избежать большего числа жертв.

"Генеральный секретарь решительно осуждает террористическое нападение, осуществленное сегодня во Франции. Он отмечает силы безопасности, оперативные действия которых помогли спасти жизни, и выражает соболезнования семьям жертв, народу и правительству Франции. Он также желает скорой поправки раненым", - сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, ООН солидарна с правительством Франции в его борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом.