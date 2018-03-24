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Генсек ООН осудил теракт на юге Франции и отметил действия силовиков

Международная панорама
24 марта, 3:20 UTC+3 ООН ООН 24, марта. /ТАСС

Антониу Гутерриш также выразил соболезнования семьям жертв теракта

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ООН, 24 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу осудил террористическую атаку на юге Франции, в результате которой погибли три человека. Как заявили в канцелярии административного главы всемирной организации, он отметил действия сил безопасности страны, благодаря оперативным действиям которых удалось избежать большего числа жертв.

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"Генеральный секретарь решительно осуждает террористическое нападение, осуществленное сегодня во Франции. Он отмечает силы безопасности, оперативные действия которых помогли спасти жизни, и выражает соболезнования семьям жертв, народу и правительству Франции. Он также желает скорой поправки раненым", - сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, ООН солидарна с правительством Франции в его борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом.

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