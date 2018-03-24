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Times утверждает, что до 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов

Международная панорама
24 марта, 3:24 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, марта. /ТАСС

По версии газеты, на этот шаг могут пойти Франция, Германия, Польша, Ирландия и другие государства

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Материал из 1 страницы
Место в Солсбери, где были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Место в Солсбери, где были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 24 марта. /ТАСС/. До двух десятков стран Европы могут последовать примеру Великобритании и выслать якобы связанных с разведкой российских дипломатических работников в качестве ответной меры на отравление в Солсбери осужденного в России за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С таким утверждением вечером в пятницу выступила газета The Times.

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Издание информирует, что "до 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов, связанных со шпионской сетью Москвы". Конкретизируя эту информацию, The Times сообщает, что "в согласованной кампании примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран". По утверждению газеты, "беспрецедентный раунд скоординированного выдворения начнется в понедельник с отзыва посла ЕС в Москве [Маркуса Эдерера] на четыре недели".

На состоявшейся в четверг и пятницу встрече в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать Эдерера из Москвы для консультаций. Комментируя итоги брюссельского евросаммита, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что Евросоюз в деле Скрипаля отказывается работать с фактами, а понятие солидарности внутри ЕС для ряда стран оказалось выше здравого смысла. По его словам, в Евросоюзе не хотят считаться с позицией Москвы и пренебрегают очень серьезными нестыковками в британской позиции, которые для российской стороны очевидны.

Инцидент в Солсбери

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. 

Не предъявив никаких доказательств участия в инциденте России, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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