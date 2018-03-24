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СМИ: новый помощник Трампа по нацбезопасности проведет кадровую чистку в Белом доме

Международная панорама
24 марта, 5:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, марта. /ТАСС

По информации Foreign Policy, Джон Болтон отправит в отставку "десятки должностных лиц" в Совете национальной безопасности

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Джон Болтон

Джон Болтон

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправит в отставку ряд сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Об этом сообщил в пятницу журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, Болтон "отправит в отставку десятки должностных лиц" СНБ, в котором он как помощник президента по нацбезопасности будет играть важнейшую роль после Дональда Трампа. В первую очередь своих постов лишатся те члены совета, которые остались в нем еще со времен предыдущей администрации Барака Обамы, а также те, кто "не проявляет лояльность" нынешнему американскому лидеру.

"Болтон может и будет проводить массовые сокращения", - отметил один из источников журнала. "Он собирается убрать почти всех политических [назначенцев], которых привел [его предшественник на этом посту Герберт] Макмастер", - подчеркнул другой собеседник издания.

Борьба с утечками

Такие действия нового помощника американского лидера связаны и с рядом утечек важных сведений. Так, сам бывший постпред США при ООН Болтон в интервью телеканалу Fox News заявил, что ситуация, при которой в СМИ появляется закрытая информация, касающаяся разговоров Трампа с лидерами других государств, является недопустимой. Ряд американских СМИ в пятницу сообщили, что хозяин Белого дома сам попросил Болтона решить вопрос с утечками.

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Речь идет о беседе американского лидера и российского президента Владимира Путина. После их разговора газета The Washington Post сообщила, будто бы Трамп пренебрег советом своих помощников не поздравлять Путина с победой на прошедших выборах. Такая рекомендация якобы приводилась в одной из записок, составленных сотрудниками администрации перед состоявшейся во вторник беседой лидеров по телефону.

Назначение Болтона

В четверг американский лидер объявил в своем Twitter об отставке помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и о назначении на этот пост бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона. Глава Белого дома сообщил, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля. Обозреватели полагают, что отставка одного из ключевых помощников президента станет лишь частью грядущих кадровых перестановок в администрации США, которые затронут и других должностных лиц высокого ранга.

СНБ - консультативный орган при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики и координации действий всех основных ведомств, ответственных за эти сферы. Его постоянными членами в частности являются президент, вице-президент, госсекретарь, министр обороны и др. Следует отметить, что, хотя в ходе заседаний СНБ его членами и присутствующими могут быть заявлены различающиеся позиции, решение по обсуждаемому вопросу в конечном счете принимает единолично президент, который является председателем органа. Совет в целом не полномочен принимать какие-либо решения.

29 января 2017 года Трамп подписал указ о реорганизации СНБ. По мнению экспертов, реформа направлена на усиление политической роли совета.

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