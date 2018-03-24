КНДР согласилась провести 29 марта переговоры с Южной Кореей для подготовки саммита

ТАСС, 24 марта. КНДР приняла предложение Республики Корея провести 29 марта переговоры на высоком уровне для определения даты и места проведения предстоящего в апреле межкорейского саммита. Об этом сообщает в субботу агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство объединения.

В четверг Сеул уведомил Пхеньян через пограничный канал связи о своем предложении. Переговоры пройдут в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Ранее стало известно, что южнокорейскую делегацию из трех человек возглавит министр объединения Чо Мён Гён, в состав также войдут представители администрации президента и Национальной разведывательной службы.

5-6 марта представители Южной Кореи посетили Пхеньян, где провели встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян также уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.