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Число жертв нападений на юге Франции возросло до четырех

Международная панорама
24 марта, 8:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

В числе пострадавших значатся 16 человек

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ТАСС, 24 марта. Полицейский Арно Белтрам, который предложил поменяться местами с заложником во время террористической атаки в супермаркете французского города Треб, скончался. О этом в субботу сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб в Twitter. Число жертв теракта, таким образом, выросло до четырех.

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"Подполковник Арно Белтрам покинул нас. Погиб за Родину. Франция никогда не забудет его героизм, его храбрость, его самопожертвование", - написал министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что в результате нападений террориста погибли три человека, еще 16 получили ранения.

23 марта во французском городе Каркасон 26-летний Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Свою вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Третье нападение злоумышленник совершил в соседнем городе Требе, захватив заложников в местном супермаркете. В результате этого нападения погибли еще двое, а сам террорист был позже ликвидирован во время штурма здания спецназом.

Спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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Темы
Захват заложников на юге Франции Борьба с "Исламским государством"
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