СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию

ТАСС, 24 марта. Отравленный в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль обращался к президенту РФ с просьбой позволить ему вернуться в Россию. С таким утверждением в субботу выступила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на школьного друга Скрипаля Владимира Тимошкова, несмотря на то, что Кремль данную информацию ей опровергает.

По версии Тимошкова, он разговаривал со Скрипалем по телефону в 2012 году, уже когда тот находился в Великобритании. Бывший полковник ГРУ рассказал однокласснику, что написал президенту РФ письмо, в котором попросил прощение. "Он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и разрешить ему вернуться в Россию, потому как там мать, брат и вообще родственники", - рассказал Тимошков, добавив, что Скрипаль сожалел о своей роли "двойного агента".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.