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СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию

Международная панорама
24 марта, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Отмечается, что экс-полковник ГРУ якобы сожалел о своей роли "двойного агента"

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Сергей Скрипаль

Сергей Скрипаль

© AP Photo/Misha Japaridze

ТАСС, 24 марта. Отравленный в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль обращался к президенту РФ с просьбой позволить ему вернуться в Россию. С таким утверждением в субботу выступила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на школьного друга Скрипаля Владимира Тимошкова, несмотря на то, что Кремль данную информацию ей опровергает.

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По версии Тимошкова, он разговаривал со Скрипалем по телефону в 2012 году, уже когда тот находился в Великобритании. Бывший полковник ГРУ рассказал однокласснику, что написал президенту РФ письмо, в котором попросил прощение. "Он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и разрешить ему вернуться в Россию, потому как там мать, брат и вообще родственники", - рассказал Тимошков, добавив, что Скрипаль сожалел о своей роли "двойного агента".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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