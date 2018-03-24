Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генштаб Турции заявил об установлении контроля над регионом Африн в Сирии

Международная панорама
24 марта, 12:03 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 24, марта. /ТАСС

Отмечается, что "в Африне установлен контроль над всеми деревнями"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 24 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции в рамках операции "Оливковая ветвь" установили полный контроль над регионом Африн не северо-западе Сирии. Об этом, как сообщает газета Hürriyet, заявили в субботу в турецком Генштабе.

"В Африне установлен контроль над всеми деревнями", - приводит издание заявление ведомства.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Страны
Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
2
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
3
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
4
Times: около 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Досрочное открытие автодорожной части Крымского моста запланировано на май 2018 года
7
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама