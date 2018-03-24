Генштаб Турции заявил об установлении контроля над регионом Африн в Сирии

АНКАРА, 24 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции в рамках операции "Оливковая ветвь" установили полный контроль над регионом Африн не северо-западе Сирии. Об этом, как сообщает газета Hürriyet, заявили в субботу в турецком Генштабе.

"В Африне установлен контроль над всеми деревнями", - приводит издание заявление ведомства.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль.