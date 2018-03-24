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Иран назвал провокацией обвинения США в кибератаках в адрес своих граждан

Международная панорама
24 марта, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

В МИД Ирана добавили, что такие обвинения - "это очередное доказательство того, как враждебно настроена действующая власть США ко всему иранскому народу"

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ТАСС, 24 марта. Обвинения, предъявленные США в отношении подозреваемых в кибератаках на американские университеты иранцев, "незаконны и являются провокацией". Такое мнение высказал в субботу официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми.

"Эти обвинения незаконны и являются провокацией, - заявил Гасеми, чьи слова приводит агентство Tasnim. - Их нельзя оправдать. Это очередное доказательство того, как враждебно настроена действующая власть США ко всему иранскому народу".

Гасеми подчеркнул, что подобными действиями Вашингтон не сможет помешать научно-техническому развитию Ирана.

23 марта американские власти предъявили обвинения девяти иранцам за кибератаки на 320 университетов в 22 государствах, ущерб от этих действий якобы составил порядка $3,4 млрд. По утверждению США, "выкраденная информация использовалась Корпусом "стражей исламской революции" или была продана для получения выгоды Ираном".

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