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Кабмин ФРГ оставил без комментариев публикацию Times о российских дипломатах

Международная панорама
24 марта, 14:06 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Ранее газета сообщила, что около 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов

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БЕРЛИН, 24 марта. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Правительство ФРГ не комментирует публикацию The Times, в которой говорится, что 20 стран ЕС, включая Германию, могут вслед за Великобританией выслать российских дипломатических работников из-за дела Сергея Скрипаля.

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Представитель кабмина Германии, в ответ на запрос ТАСС в субботу сообщил, что в этом контексте уже высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне. "К этому мне нечего добавить", - отметил он.

Меркель в пятницу в Брюсселе сказала, что помимо уже обговоренного отзыва для консультаций из Москвы посла ЕС Маркуса Эдерера "необходима дополнительная реакция". Однако обсуждать это можно будет лишь после того, как все страны сообщества скоординируют свои позиции по этому поводу.

Газета писала, что "до 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов, связанных со шпионской сетью Москвы". Конкретизируя эту информацию, издание сообщило, что "в согласованной кампании примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран".

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев указал на высокое значение германо-российских отношений и едва ли их ухудшение пойдет кому-либо на пользу. "Мы очень надеемся, что наши германские партнеры не будут играть по чужим правилам, да еще и с закрытыми глазами. Едва ли это в интересах всех нас", - заявил он агентству dpa. По его словам, РФ выступает "за открытое и основательное расследование дела".

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Персоны
Меркель, Ангела Скрипаль, Сергей Викторович
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