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Защита готовит апелляцию на судебное решение об аресте Савченко

Международная панорама
24 марта, 15:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, марта. /ТАСС

Ранее адвокат Надежды Савченко Виктор Чевгуз заявил, что судебное решение о ее аресте "не соответствует ни материалам дела, ни объективной действительности"

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КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Защита депутата Верховной рады Надежды Савченко намерена обжаловать решение Шевченковского районного суда Киева, который избрал ей меру пресечения в виде содержания по стражей по подозрению в подготовке госпереворота. Об этом в субботу сообщила корреспонденту ТАСС заместитель главы партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проточенко.

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"Да, будем подавать апелляцию в ближайшее время. Юристы готовят апелляционную жалобу от имени Надежды Савченко", - сказала Проточенко.

Адвокат Савченко Виктор Чевгуз в пятницу сказал журналистам, что судебное решение об аресте "не соответствует ни материалам дела, ни объективной действительности".

Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест. На следующий день суд в Киеве постановил арестовать ее до 20 мая без права освобождения под залог. Депутату инкриминируется подготовка госпереворота и терактов на Украине, сама Савченко назвала обвинениями в свой адрес ложными и в знак протеста объявила голодовку. Ей грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас Савченко находится в СИЗО управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Бывшая военнослужащая Надежда Савченко принимала активное участие в силовой операции на востоке Украины, в июне 2014 года ее задержали в России, а позже осудили на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК и незаконном пересечении российско-украинской границы. Украинские власти, включая депутатов Рады, требовали ее освобождения и принимали многочисленные обращения к международным организациям, а также назначили ее делегатом в ПАСЕ. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов помиловал ее, после чего Савченко вернулась в Киев, где ее возвращение подавалось как одно из достижений действующей власти, а президент Петр Порошенко лично вручил ей высшую государственную награду.

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Кризис на Украине Дело Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко
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