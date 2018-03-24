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СМИ: операция по выводу боевиков и их семей началась в пригороде Эрбин в Восточной Гуте

Международная панорама
24 марта, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Боевики также будут выведены из соседних пригородов Замалька и Айн-Терма, квартала Джобар на окраине Дамаска

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ТАСС, 24 марта. Колонна автобусов для эвакуации членов вооруженной группировки "Фейлак аш-Шам" и их семей прибыла в субботу в пригород Эрбин в Восточной Гуте под Дамаском. Как сообщил телеканал Syria, перед началом операции по выводу боевиков сирийские военнослужащие расчистили проезд к этому населенному пункту от мин и заграждений.

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Боевики будут выведены из соседних пригородов Замалька и Айн-Терма, а также из квартала Джобар на окраине Дамаска, что обезопасит столицу от минометных обстрелов. По информации телеканала Syria, всего 7 тыс. человек, включая боевиков и их родственников, покинут эти районы. По условиям капитуляции, вместе с ними в провинцию Идлиб на север страны направятся террористы из "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ организация), которые сражались на стороне "Фейлак ар-Рахман".

В пятницу была завершена эвакуация из Харасты (8 км от Дамаска) формирований "Ахрар аш-Шам". За два дня этот пригород покинуло 4979 боевиков и членов их семей. Все они отбыли на автобусах в провинцию Идлиб, которая находится под контролем вооруженной оппозиции.

Договоренность о выводе боевиков из Харасты была достигнута в результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами "Ахрар аш-Шам".

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