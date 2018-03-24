AFP: в личных вещах террориста, устроившего стрельбу во Франции, нашли записки об ИГ

ПАРИЖ, 24 марта. /ТАСС/. Записи с упоминаниями террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были обнаружены следователями в личных вещах террориста Редуана Лакдима, в пятницу устроившего вооруженное нападение в городах Каркасон и Треб на юге Франции. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

"Следователи обнаружили завещание, написанное от руки, в котором он [Лакдим] заявляет о принадлежности к ИГ", - утверждают источники агентства.

Помимо этой записки в ходе обыска в квартире у злоумышленника были обнаружены "различные цифровые материалы". Следователи изъяли для изучения его сотовый телефон и компьютер.

Вместе с тем, по данным телеканала BFM TV, ни в одной из записей, сделанных рукой террориста, нет упоминаний о планах совершить теракт в Каркасоне и Требе. Не удалось обнаружить в квартире и какого-либо оружия.

23 марта в Каркасоне 26-летний Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Свою вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Третье нападение злоумышленник совершил в соседнем Требе, захватив заложников в местном супермаркете. В результате погибли три человека, включая полицейского, предложившего заменить собой одного из заложников.

Террорист был позже ликвидирован во время штурма здания спецназом. Спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя террористическая группировка ИГ.