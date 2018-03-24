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Аппарат омбудсмена Украины не обнаружил нарушений в содержании Савченко

Международная панорама
24 марта, 18:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, марта. /ТАСС

Надежду Савченко арестовали на два месяца по обвинению в подготовке госпереворота

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КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Сотрудники секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека сообщили о нормальных условиях содержания в следственном изоляторе Надежды Савченко, арестованной на два месяца по обвинению в подготовке государственного переворота.

"На данный момент, жалоб на здоровье с ее [Савченко] стороны нет. Ее просьба о горячей воде и душе удовлетворена. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача по мере необходимости. Надежда Савченко выразила работникам секретариата замечания о видеонаблюдении и тонированных окнах в камере. Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было", - сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В пятницу уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова пообещала лично проконтролировать соблюдение прав Надежды Савченко. По ее словам, задержание депутата прошло с нарушением требований законодательства страны.

Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест. На следующий день суд в Киеве постановил арестовать ее до 20 мая без права освобождения под залог. Депутату инкриминируется подготовка госпереворота и терактов на Украине, сама Савченко назвала обвинениями в свой адрес ложными и в знак протеста объявила голодовку. Ей грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас Савченко находится в СИЗО управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Бывшая военнослужащая Надежда Савченко принимала участие в силовой операции на востоке Украины, в июне 2014 года ее задержали в России, а позже осудили на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК и незаконном пересечении российско-украинской границы. Украинские власти, включая депутатов Рады, требовали ее освобождения и принимали многочисленные обращения к международным организациям, а также назначили ее делегатом в ПАСЕ. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов помиловал ее, после чего Савченко вернулась в Киев, где ее возвращение подавалось как одно из достижений действующей власти, а президент Петр Порошенко лично вручил ей высшую государственную награду.

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Кризис на Украине Дело Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко
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