Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Макрон созвал экстренное совещание Совбеза после теракта на юге Франции

Международная панорама
24 марта, 18:37 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 24, марта. /ТАСС

Участие в заседании должны принять премьер-министр Эдуар Филипп, министр внутренних дел Жерар Колон, главы ключевых силовых ведомств и спецслужб республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 24 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал в субботу экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны после того, как в пятницу на юге страны было совершено вооруженное нападение, жертвами которого стали четыре человека. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Смотрите также

Террористические акты во Франции. Досье

"Эмманюэль Макрон созвал Совет обороны на 17:30 [19:30 мск] в Елисейском дворце", - сообщает телеканал.

Участие в заседании Совбеза должны принять премьер-министр Эдуар Филипп, министр внутренних дел Жерар Колон, главы ключевых силовых ведомств и спецслужб республики. Единственной темой совещания станет теракт на юге Франции, совершенный в пятницу.

23 марта в Каркасоне 26-летний Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Свою вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Третье нападение злоумышленник совершил в соседнем Требе, захватив заложников в местном супермаркете. В результате погибли три человека, включая полицейского, предложившего заменить собой одного из заложников.

Террорист был позже ликвидирован во время штурма здания спецназом. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В субботу стало известно, что при обыске в доме у злоумышленника была обнаружена рукописная записка, в которой он заявлял о своей принадлежности к ИГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Захват заложников на юге Франции
Персоны
Филипп, Эдуар Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
2
Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ
3
Bloomberg: Трамп решил выслать десятки российских дипломатов из США из-за дела Скрипаля
4
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
5
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
6
Досрочное открытие автодорожной части Крымского моста запланировано на май 2018 года
7
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама