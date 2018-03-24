СМИ: Макрон созвал экстренное совещание Совбеза после теракта на юге Франции

ПАРИЖ, 24 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал в субботу экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны после того, как в пятницу на юге страны было совершено вооруженное нападение, жертвами которого стали четыре человека. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

"Эмманюэль Макрон созвал Совет обороны на 17:30 [19:30 мск] в Елисейском дворце", - сообщает телеканал.

Участие в заседании Совбеза должны принять премьер-министр Эдуар Филипп, министр внутренних дел Жерар Колон, главы ключевых силовых ведомств и спецслужб республики. Единственной темой совещания станет теракт на юге Франции, совершенный в пятницу.

23 марта в Каркасоне 26-летний Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Свою вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Третье нападение злоумышленник совершил в соседнем Требе, захватив заложников в местном супермаркете. В результате погибли три человека, включая полицейского, предложившего заменить собой одного из заложников.

Террорист был позже ликвидирован во время штурма здания спецназом. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В субботу стало известно, что при обыске в доме у злоумышленника была обнаружена рукописная записка, в которой он заявлял о своей принадлежности к ИГ.