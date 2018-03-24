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Судья: Украинский народный трибунал позволит сохранить все улики преступлений в Донбассе

Международная панорама
24 марта, 19:07 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 24, марта. /ТАСС

Судья УНТ Татьяна Кравченко подчеркнула, что представителям украинской власти не удастся уйти от ответственности за совершенные преступления, несмотря на принятие закона о реинтеграции Донбасса

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ЛУГАНСК, 24 марта. /ТАСС/. Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны позволит не упустить ни одного доказательства преступлений киевской власти в отношении жителей Донбасса. Об этом в субботу заявила судья УНТ Татьяна Кравченко.

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"Инициатива создания Украинского народного трибунала очень важна, потому что время проходит, очевидцев становится меньше в силу всяких обстоятельств. Поэтому, чтобы не утратились доказательства, чтобы эти факты как-то закрепить, для этого был создан трибунал, предъявлено обвинение и все факты совершенных преступлений будут зафиксированы в приговоре народного трибунала, с приведением всех доказательств, потому что мы же реальных лиц будем допрашивать - потерпевших, свидетелей", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

Кравченко подчеркнула, что представителям украинской власти не удастся уйти от ответственности за совершенные преступления, несмотря на принятие закона о реинтеграции Донбасса, которым они "пытаются оправдать свои действия и думают, что узаконят их в дальнейшем". "Эти преступления, которые совершены украинской властью против мира, против человечности, они срока давности не имеют, поэтому сколько лет ни пройдет - виновные будут наказаны. Все равно наступит время, когда они будут стоять перед судом. Но для того, чтобы не утратить все это, сейчас это все будет зафиксировано, все собрано и отражено в приговоре народного трибунала, чтобы ни один факт не забылся и не затерялся", - добавила судья.

15 марта инициативная группа объявила в Луганске о создании УНТ. 20 марта в Донецке состоялось учредительное собрание членов инициативной группы трибунала. На нем был утвержден устав и состав судебной инстанции, а также объявлено о запуске официального сайта. Ожидается, что первое заседание УНТ состоится в Донецке 26-27 марта.

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