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Трамп выразил соболезнования Макрону в связи с терактом на юге Франции

Международная панорама
24 марта, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Президент США осудил действия террориста Редуана Лакдима, а также всех, кто мог оказать ему поддержку

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/Andrew Harrer/POOL

ТАСС, 24 марта. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования французскому лидеру Эмманюэлю Макрону в связи с нападениями на юге Франции, в которых погибли четыре человека. Об этом Трамп написал в своем Twitter в субботу.

"Наши мысли и молитвы с жертвами ужасного нападения, которое произошло вчера во Франции", - отметил он. Трамп осудил действия террориста Редуана Лакдима, а также всех, кто мог оказать ему поддержку.

23 марта в Каркасоне 26-летний Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Свою вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Третье нападение злоумышленник совершил в соседнем Требе, захватив заложников в местном супермаркете. В результате этого нападения погибли трое человек, включая полицейского, предложившего заменить собой одного из заложников.

Террорист был позже ликвидирован во время штурма здания спецназом. Спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В субботу стало известно, что при обыске в доме у злоумышленника была обнаружена рукописная записка, в которой он заявлял о своей принадлежности к ИГ.

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Персоны
Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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Борьба с "Исламским государством"
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