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СМИ: первая группа из 500 боевиков с семьями покинула пригород Эрбин в Восточной Гуте

Международная панорама
24 марта, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

По информации телеканала Syria, всего 7 тыс. человек должны покинуть эту территорию

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ТАСС, 24 марта. Члены вооруженных группировок "Фейлак аш-Шам" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) начали в субботу вывод своих формирований из пригорода Эрбин в Восточной Гуте. Как сообщил телеканал Syria, первая группа из 500 боевиков и их родственников покинула этот населенный пункт, чтобы затем направиться на автобусах в провинцию Идлиб на севере Сирии.

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Боевики с семьями будут выведены из соседних пригородов Замалька и Айн-Терма, а также из квартала Джобар на окраине Дамаска, что обезопасит столицу от минометных обстрелов. По информации телеканала Syria, всего 7 тыс. человек покинут эти районы.

В пятницу была завершена эвакуация из Харасты (8 км от Дамаска) формирований "Ахрар аш-Шам". За два дня этот пригород сирийской столицы покинуло 4979 боевиков и членов их семей. Договоренность об их выводе была достигнута в результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами "Ахрар аш-Шам".

С освобождением Харасты, Эрбина, Замальки, Айн-Термы и Джобара сирийские войска установят контроль над большей частью Восточной Гуты. Форпост вооруженной оппозиции остается только в городе-спутнике Дума (12 км от Дамаска), который находится в руках боевиков "Джейш аль-Ислам".

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