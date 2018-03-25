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Макрон распорядился провести ревизию реестров подозрительных лиц после теракта

Международная панорама
25 марта, 0:07 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 24, марта. /ТАСС

Глава Франции также дал указание воздать национальные почести погибшему от пуль преступника подполковнику жандармерии

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ПАРИЖ, 24 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон после теракта на юге страны, совершенного в 23 марта, дал указание правоохранительным органам на местах провести полную ревизию списков подозрительных лиц, которые состоят на учете спецслужб. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, выпущенном по итогам экстренного заседания Совета национально безопасности и обороны, состоявшегося в субботу.

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"Министр внутренних дел [Жерар Колон] представил инструкции, переданные префектам относительно поддержания бдительности всеми службами, а президент республики [Эмманюэль Макрон] потребовал, чтобы префекты созвали на этой неделе на департаментском уровне все группы, отвечающие за отслеживание лиц, за которыми были отмечены признаки радикализации", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Помимо этого, сообщили в пресс-службе, по итогам заявления Совбеза Макрон информировал о решении воздать национальные почести подполковнику жандармерии Арно Бельтраму, который погиб от пуль террориста в пятницу. Во время захвата заложников в супермаркете города Треб на юге страны офицер предложил поменяться местами с захваченными в плен мирными гражданами, после чего был расстрелян террористом. От полученных ранений он скончался в ночь на субботу в больнице.

"Президент республики решил, что будет организовано национальное поминовение подполковника Арно Бельтрама, который пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить наших сограждан", - заключили в Елисейском дворце.

23 марта в Каркасоне 25-летний француз марокканского происхождения Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Свою вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Затем в соседнем Требе злоумышленник захватил заложников в супермаркете. В результате погибли три человека, включая полицейского, предложившего заменить собой одного из заложников.

Террорист был позже ликвидирован во время штурма здания спецназом. Спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как позже выяснилось, французские спецслужбы еще в 2014 году завели на Лакдима досье по подозрению в причастности к кругам радикальных исламистов. В субботу стало известно, что при обыске в доме у злоумышленника была обнаружена рукописная записка, в которой он заявлял о своей принадлежности к ИГ.

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Захват заложников на юге Франции
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